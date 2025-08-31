من جاريدو إلى ريبيرو، فشل المدرسة الإسبانية في القلعة الحمراء (تقرير)

أغلق النادي الأهلي صفحة جديدة من المدربين الإسبان، بعدما أنهى مشواره مع خوسيه ريبيرو رسميا، ثاني مدرب إسباني يقود القلعة الحمراء، بعد مواطنه جاريدو، لتؤكد التجربة الإسبانية فشلها في البيت الأحمر.

جاريدو رحيل بعد 10 أشهر

تولى جاريدو تدريب الأهلي في يوليو 2014، وحقق مع الفريق عدة إنجازات أبرزها التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، إلى جانب الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

جاريدو، فيتو

ورغم تحقيق لقبين، إلا أن جاريدو فشل في دوري أبطال إفريقيا بالخروج أمام المغرب التطواني، كما تراجع مستوى ونتائج الأهلي في الدوري الممتاز، الأمر الذي كلف الفريق خسارة لقب الدوري في ذلك الموسم. حتى قررت إدارة الأهلي إقالته في مايو 2015 بعد مرور 10 أشهر فقط علي رأس القيادة الفنية للفريق.

وقاد جاريدو الأهلي في 38 مباراة، حقق خلالها 21 فوزا و8 تعادلات وتعرض لـ9 هزائم.

جاريدو فيتو

ريبيرو تجربة خالية من النجاحات

وعلى خطى مواطنه، لم ينجح خوسيه ريبيرو الذي تولى تدريب الأهلي مع انطلاقة الموسم الجاري، إذ خاض الفريق معه 7 مباريات فقط في الدوري الممتاز وكأس العالم للأندية، وحقق خلالها فوزا واحدا مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

وخلال تلك المباريات، سجل الأهلي 10 أهداف واستقبل 11 هدفا، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإنهاء مشواره سريعا.

وقاد ريبيرو الأهلي للخروج المبكر من كأس العالم للأندية الذي اقيم في أمريكا من دور المجموعات بعدما احتل الأحمر المركز الأخير في المجموعة الأولي برصيد نقطتين.

خوسيه ريبيرو، فيتو

أما في الدوري الممتاز قاد ريبيرو الأهلي للتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط فقط من التعادل في مباراتين والفوز في مباراة والهزيمة في مثلها.

المدرسة الإسبانية تثبت فشلها مع الأهلي

برحيل ريبيرو، يتأكد أن المدرسة الإسبانية لم تترك بصمتها مع الأهلي، حيث تولى مدربان فقط المهمة ولم يكتب لأي منهما النجاح أو الاستمرار لفترة طويلة، لتظل التجربة الإسبانية صفحة لم يكتمل نجاحها في تاريخ القلعة الحمراء.

