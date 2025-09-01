الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يكتسح قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر والزمالك وبيراميدز بـ 5 لاعبين

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلي صاحب نصيب الأسد في قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر التي أعلنها الجهاز الفني للفراعنة، 25 لاعبا بينهم 7 لاعبين من الأهلي وهم، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وزيزو، وتريزيجيه.

حسام عبد المجيد، فيتو
حسام عبد المجيد، فيتو

فيما ضمت قائمة منتخب مصر 3 لاعبين من الزمالك هم، محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ونبيل عماد دونجا، إلى جانب لاعبين اثنين من بيراميدز هما، محمد حمدي، ومهند لاشين 

استاد السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام سيستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

 

