الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس بالأهلي بعد رحيله (فيديو)

الأهلي
الأهلي

حرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  على عقد جلسة، اليوم الإثنين، مع أعضاء الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس، بعد توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق. 

وتوجه ريبيرو بالشكر إليهم على ما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية، معربًا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها معهم، ومؤكدًا استمرار دعمه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

شاهد الفيديو من هنا

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريبييرو الأهلي النادي الأهلي ريبييرو الدوري الممتاز

مواد متعلقة

مجلس إدارة الأهلي يقف دقيقة حدادًا على روح وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

الأهلي يقيم حفل تكريم لوداع ريبيرو وجهازه المعاون

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

من جاريدو إلى ريبيرو، فشل المدرسة الإسبانية في القلعة الحمراء (تقرير)

مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود بهدف في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس بالأهلي بعد رحيله (فيديو)

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز ذكر النبي بدون سيدنا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads