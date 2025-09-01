ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس بالأهلي بعد رحيله (فيديو)

حرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة، اليوم الإثنين، مع أعضاء الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس، بعد توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وتوجه ريبيرو بالشكر إليهم على ما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية، معربًا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها معهم، ومؤكدًا استمرار دعمه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

