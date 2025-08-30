كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. ريبيرو يعلن قائمة الأحمر.. ويستقر على تشكيل القلعة الحمراء لمباراة السماوي.. وهذا مشوار الفريقين بالمسابقة قبل القمة المرتقبة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم السبت، في واحدة من أبرز وأقوى المواجهات المنتظرة هذا الموسم.

المباراة تحظى بترقب جماهيري كبير نظرا لقوة الفريقين وطموحهما في المنافسة على القمة، ما يجعلها مواجهة خاصة تحمل الكثير من الندية والإثارة داخل المستطيل الأخضر.

قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد، أحمد عابدين، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.

ويغيب عن الأهلي أمام بيراميدز: إمام عاشور ومحمد سيحا وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم ومحمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد وياسين مرعي ومحمد شكري، أحمد عبد القادر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

بيراميدز في الفترة التي كان فيها تحت مسمى الأسيوطي قبل نقل ملكيته، واجه الأهلي 4 مرات في الدوري، خسر 3 مرات منها، وتعادلا مرة واحدة، بينما فاز الأسيوطي على الأحمر في كأس مصر مرة وحيدة.

أول مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت في الرابع من يناير عام 2019، وحينها فاز بيراميدز بهدفين لهدف.

التقى الأهلي مع بيراميدز في 23 مباراة سابقة بجميع المسابقات بمسماه القديم والحديث.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 11 مباراة بينما فاز بيراميدز 6 مرات وتعادل الفريقان في 6 لقاءات فقط.

سجل الأهلى 30 هدفًا وسجل بيراميدز 20 هدفا.

سجل المواجهات بين الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتفوق على بيراميدز في سجل المواجهات في الدوري المصري، حيث التقيا في 18 مباراة فى الدوري (14 مباراة بمسماه الحديث و4 مباريات بمسماه القديم)، حقق الأهلي 8 انتصارات مقابل 4 فوز لبيراميدز، وتعادلا في 6 مباريات.

والتقى الفريقان 4 مرات في منافسات كأس مصر (3 مواجهات بمسماه الحديث ومواجهة بمسماه القديم) فاز الأهلي مرتين وبيراميدز مرتين.

كما التقيا مرة واحدة في كأس السوبر المصري وكان الفوز من نصيب الأهلي.

وتأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، قبل أن يُغيّر اسمه عام 2018 إلى بيراميدز، ليُصبح أحد أندية الدوري المصري الممتاز

هدافو الأهلي أمام بيراميدز

ويعد هداف الأهلي في لقاءات الأحمر مع بيراميدز كل من، عمرو السولية ووسام أبو علي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.

والجدير بالذكر أن جميع هدافي الأهلي أمام بيراميدز رحلو عن صفوف القلعة الحمراء منهم من انتقل لنادي آخر مثل السولية ووسام أبو علي وعبدالل السعيد والبعض اعتزل مثل وليد سليمان ومؤمن زكريا، ليبقي محمد مجدي أفشة الوحيد الذي ما زال يمثل الفريق حتى الآن.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38.25 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 ملايين يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لنادي بيراميدز 22.50 مليون يورو، حيث يعد أغلى لاعب للفريق السماوي هو البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.80 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي بنفس القيمة 1.50 مليون يورو.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز قبل القمة المرتقبة؟

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع مودرن سبورت 2-2، ثم فاز على فاركو 4-1، قبل أن يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى سلبيا مع وادي دجلة، ثم فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع المصري 2-2، ويخسر في الجولة الرابعة أمام مودرن سبورت 2-1.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

