أعراض نقص البوتاسيوم وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة

أعراض نقص البوتاسيوم، البوتاسيوم من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم بشكل يومي للقيام بوظائفه الحيوية والحفاظ على صحة العضلات.

وأعراض نقص البوتاسيوم، عديدة وللأسف قد يجهلها العديد من الأشخاص ما يسبب مضاعفات خطيرة تضر بالصحة.

أعراض نقص البوتاسيوم

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن البوتاسيوم معدن أساسي يلعب دور مهم في عمل العضلات، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وعندما ينخفض مستواه، تظهر أعراض قد تكون خفيفة أو شديدة، مثل:

ضعف العضلات أو الشعور بالإرهاق السريع.

تشنجات عضلية أو آلام متكررة في الساقين.

عدم انتظام ضربات القلب أو الشعور بخفقان.

إمساك أو بطء في حركة الأمعاء.

تنميل أو وخز في الأطراف.

ارتفاع ضغط الدم في بعض الحالات.

اضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب.

أسباب نقص البوتاسيوم

وأضافت مرام، يمكن أن ينقص البوتاسيوم في الجسم لعدة أسباب، منها:

الإسهال أو القيء المتكرر الذي يسبب فقدان الأملاح.

استخدام مدرات البول لفترات طويلة.

التعرق الشديد خاصة في الجو الحار أو مع ممارسة الرياضة العنيفة.

سوء التغذية أو اتباع حمية منخفضة البوتاسيوم.

أمراض الكلى التي تؤثر على توازن المعادن.

الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين الذي يزيد من فقدان البوتاسيوم عبر البول.

الإفراط في تناول الملح مما يغير توازن المعادن في الجسم.

مخاطر نقص البوتاسيوم

وتابعت، أن إهمال نقص البوتاسيوم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

ضعف شديد في العضلات قد يصل لشلل مؤقت.

اضطرابات خطيرة في ضربات القلب قد تهدد الحياة.

مشاكل في التنفس نتيجة ضعف عضلات الجهاز التنفسي.

تدهور وظائف الكلى.

زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.

علاج نقص البوتاسيوم بالجسم

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، يعتمد العلاج على درجة النقص وسببه، ومن طرق علاج نقص البوتاسيوم بالجسم:-

تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز، البطاطس، السبانخ، الأفوكادو، الطماطم، البرتقال.

فى الحالات المتوسطة، يصف الطبيب أقراص أو شراب بوتاسيوم.

الحقن الوريدية، للحالات الشديدة التي يصاحبها أعراض خطيرة.

علاج السبب الأساسي مثل إيقاف الأدوية المسببة للنقص أو علاج الإسهال المزمن.

طرق الوقاية من نقص البوتاسيوم

وللوقاية من نقص البوتاسيوم، قدمت الدكتورة مرام عدة نصائح، منها:-

تناول وجبات متوازنة تحتوي على مصادر طبيعية للبوتاسيوم يوميا.

شرب كمية كافية من الماء خاصة في الجو الحار.

تعويض الأملاح المفقودة بعد التعرق أو ممارسة الرياضة.

تجنب الإفراط في مدرات البول أو الملينات بدون استشارة الطبيب.

متابعة دورية لفحص الأملاح خاصة لمرضى الكلى أو القلب.

