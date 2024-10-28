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صحة ومرأة

أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، تعرفي عليها

انيميا فقر الدم
انيميا فقر الدم

انيميا فقر الدم من الإصابات الشائعة الحدوث وللآسف منتشرة فى وقتنا الحالى خاصة بين الفتيات والصغار ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

وعلاج انيميا فقر الدم، أمر ضرورى حفاظا على الصحة من اى مضاعفات خطيرة تهدد الصحة، لذا يهتم المريض بعلاجها سريعا.

أكلات ترفع نسبة الحديد في الدم

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن هناك أكلات تساعد في علاج انيميا فقر الدم، منها:-

  • تناول 300 جرام كبدة مشوية اسبوعيا بمعدل 100 جرامم ٣ ايام بالاسبوع
  • 100 جرام بقدونس يوميا.
  • 100 جرام عدس مسلوق أو فاصوليا حمراء مسلوقه أو سبانخ.
  • 28 جرام بذور يقطين يوميا.

وأضاف البدوى، أن هذه الأكلات يجب تناولها مع نظام غذائي صحيح حتى يتكون من 25 إلى 30 مللجرام حديد يوميا، مع العلم أن الاحتياج اليومى من الحديد حوالى 18 وبالتالى خلال شهرين يرتفع مخزون الحديد بشكل طبيعى.

 

انيميا فقر الدم 
انيميا فقر الدم 

نصائح مهمة تساعد فى علاج الأنيميا عند النساء 

ويجب لعلاج الانيميا اتباع بعض النصائح منها:-

  • المواظبة على المكملات الغذائية وجرعاتها على حسب تعليمات الطبيب المعالج.
  • إذا كانت الانيميا حادة يفضل خضوع المريضة لنقل الدم أو محاليل الحديد.
  • تناول جميع مصادر الحديد من الطعام أبرزها المحار واللحوم الحمراء والخضروات مثل الباذنجان والبنجر والسبانخ والجرجير والبروكلي.
  • الإكثار من مصادر فيتامين سي التى تساعد الجسم فى امتصاص الحديد من الطعام بصورة جيدة.
  • يجب تنظيم مواعيد الطعام على مدار اليوم وكذلك تنظيم مواعيد النوم للحفاظ على راحة الجسم.
  • الإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية خاصة العصائر بدون سكر لشفاء الجسم سريعا من الأنيميا.
  • خلال فترة الدورة الشهرية يجب الإكثار من العصائر والتغذية الجيدة لتعويض الجسم مايفقده.
  • الاهتمام بتناول البقوليات لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين الذى يساعد فى إنتاج الحديد.
  • الحصول على جرعات منتظمة من فيتامين ب 12 لأنه يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء ما يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

ويجب على النساء الكشف الدورى وعمل تحاليل الأنيميا اول بأول للتأكد من عدم الإصابة بها وفى حالة الإصابة بها يجب العلاج سريعا لتجنب مخاطرها، حيث أن الأنيميا تسبب هبوط الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم، ومع الوقت تؤثر على صحة القلب، لذا يجب الإهتمام بعلاجها.

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