3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بساحة أبو الحجاج بالأقصر

اندلعت مساء اليوم الأحد، مشاجرة بين عدد من البائعين الجائلين بساحة أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، تطورت لاستخدام أسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة.

وأسفرت التحريات الأولية عن إصابة أحد البائعين بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة بالمجمع الطبي الدولي، بينما تلقى المصابان الآخران الإسعافات اللازمة داخل المستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين، كما جرى إخلاء الساحة من البائعين لإعادة الانضباط.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أطراف المشاجرة.

