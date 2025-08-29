نصائح تساعدك فى التعامل مع الشعر الأبيض ومنع انتشاره

ظهور الشعر الأبيض يعتبر من العلامات الطبيعية للتقدم في العمر، لكنه قد يظهر عند بعض الأشخاص في سن مبكرة نتيجة عوامل وراثية أو نفسية أو صحية.

وعلى الرغم من أن الشيب لا يمكن منعه نهائيا لأنه جزء من دورة حياة الشعر، إلا أن هناك طرق عديدة للتعامل معه، وتأخير انتشاره، والحفاظ على مظهر الشعر صحي وجذاب.

أسباب ظهور الشعر الأبيض

تقول الدكتورة لانا شكري، استشارى الأمراض الجلدية: إن هناك أسباب عديدة لظهور الشعر الأبيض، منها:

العامل الوراثي، إذا كان ظهور الشيب المبكر منتشر في العائلة، فمن المرجح أن ينتقل للأبناء.

نقص بعض الفيتامينات: خاصة فيتامين "ب12"، وفيتامين "د"، وحمض الفوليك.

التوتر والإجهاد، حيث أن الضغوط النفسية المستمرة تسرع من فقدان صبغة الميلانين في بصيلات الشعر.

التدخين، يزيد من فرص الشيب المبكر.

سوء التغذية والاعتماد على وجبات غير متوازنة يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الميلانين.

أمراض الغدة الدرقية أو المناعة الذاتية، قد تكون سبب مباشر في تسريع ظهور الشعر الأبيض.

نصائح تساعدك فى التعامل مع الشعر الأبيض

نصائح للتعامل مع الشعر الأبيض وعدم انتشاره

والتعامل مع الشعر الأبيض لعدم انتشاره، قدمت الدكتورة لانا، بعض النصائح، منها:

تناول أطعمة غنية بفيتامين ب12 مثل الكبدة، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان.

إدخال أطعمة غنية بالنحاس مثل العدس، والكاجو، واللوز لأنها تساعد على إنتاج الميلانين.

الاهتمام بالخضراوات الورقية مثل السبانخ والبقدونس لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

الحرص على تناول الفواكه الغنية بفيتامين "سي" مثل البرتقال والكيوي لدعم صحة الشعر.

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو اليوجا لتقليل الضغط العصبي.

تخصيص وقت للاسترخاء والنوم الكافي من 7 – 8 ساعات يوميا.

ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل للتخلص من القلق.

تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية والصبغات الصناعية بشكل مفرط.

استخدام زيوت طبيعية مغذية مثل زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الأملا المعروف بقدرته على تغذية الشعر.

عمل ماسك للشعر من الحناء الطبيعية مع الأعشاب مثل الميرمية لإضفاء لون طبيعي وتأخير الشيب.

الابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من تكسر الشعر وفقدانه للون الطبيعي.

التقليل من تناول الكافيين والمشروبات الغازية لأنها تؤثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن.

الحد من استخدام أدوات الحرارة مثل السيشوار والمكواة لأنها تضعف بصيلات الشعر.

إذا ظهر الشيب في سن مبكرة جدا، قد يكون ناتج عن نقص في بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات صحية، وهنا يفضل عمل فحوصات شاملة.

بعض المكملات الغذائية مثل فيتامينات الشعر أو أقراص البيوتين قد تساعد تحت إشراف الطبيب.

نصائح إضافية لتأخير انتشار الشعر الأبيض

واوضحت الدكتورة لانا شكري، استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك بعض النصائح التى تؤخر انتشار الشعر الأبيض، منها:

شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الشعر وفروة الرأس.

ممارسة عادات صحية مثل تناول وجبات متوازنة، والحفاظ على وزن صحي.

التدليك المنتظم لفروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية ووصول الغذاء لبصيلات الشعر.

استخدام أعشاب طبيعية مثل الشاي الأسود والميرمية لشطف الشعر فهي تساعد في تغميق لونه بشكل طبيعي.

