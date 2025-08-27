صبغ الشعر يمنح المرأة مظهر متجدد وجاذبية خاصة، لكنه في الوقت نفسه قد يعرض الشعر للجفاف والتلف إذا لم تتم العناية به بشكل صحيح.

فالمواد الكيميائية الموجودة في الصبغات تؤثر على طبقة الكيراتين الطبيعية للشعر، ما يجعله أكثر عرضة للتقصف والبهتان وفقدان الرطوبة. لذلك، من الضروري اتباع روتين عناية متكامل للحفاظ على جمال الشعر المصبوغ ولمعانه ولونه لفترة أطول.

نصائح للعناية بالشعر بعد الصبغة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح تساعدك فى الحفاظ على لون الشعر بعد الصبغة لأطول فترة ممكنة، منها:-

استخدمي شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ، حيث تكون هذه المنتجات خالية من الكبريتات التي تسرّع من زوال اللون.

ابتعدي عن الشامبوهات القوية التي تنظف بعمق شديد، لأنها قد تسحب اللون بسرعة وتترك الشعر جاف.

يفضل أن يحتوي البلسم على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت الأرجان أو بروتينات الحرير.

كثرة غسل الشعر تؤدي إلى زوال اللون بسرعة، لذلك ينصح بغسله من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا فقط، في الأيام الأخرى يمكنك استخدام الشامبو الجاف للحفاظ على مظهر الشعر منتعش.

عند غسل الشعر، استعملي ماء فاتر أو بارد بدلا من الساخن، لأن الماء الساخن يفتح مسام الشعر ويفقده الصبغة والرطوبة.

الشعر المصبوغ يحتاج إلى جرعة إضافية من الترطيب لتعويض الجفاف الناتج عن الصبغة.

استخدمي ماسك مرطب مرتين في الأسبوع يحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

يمكن تحضير ماسك منزلي من الزبادي والعسل وزيت الزيتون، حيث يساعد على تنعيم الشعر ومنحه لمعان طبيعي.

الاستخدام المفرط لمكواة الفرد أو مجفف الشعر يضعف الشعر المصبوغ ويزيد من تقصفه، إذا كان لابد من استخدام هذه الأدوات، ضعي دائما سيروم أو بخاخ واقى من الحرارة قبل التصفيف، وحاولي ترك الشعر يجف طبيعيا قدر الإمكان.

تقصف الأطراف يظهر بوضوح أكثر في الشعر المصبوغ، لذا ينصح بقص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر صحي ولامع.

الشعر يحتاج إلى عناصر غذائية لتعويض ما يفقده من بروتينات ورطوبة، لذا احرصي على تناول أطعمة غنية بالحديد كالسبانخ والعدس، والزنك كالمكسرات، والبروتين كالبيض والأسماك، وأحماض الأوميجا 3 الموجودة في السلمون والجوز.

شرب كمية كافية من الماء يوميا يساعد على ترطيب الشعر من الداخل.

أشعة الشمس القوية تتسبب في بهتان لون الصبغة وجفاف الشعر، لذا استخدمي بخاخات واقية للشعر تحتوي على عامل حماية، وعند الخروج في الشمس لفترات طويلة، يمكنك تغطية الشعر بقبعة أو وشاح.

تكرار تغيير لون الشعر بفترات قصيرة يضعف خصلاته ويجعله هش، لذا يفضل الانتظار على الأقل من 6 إلى 8 أسابيع قبل إعادة صبغ الشعر مرة أخرى.

يمكن استخدام جلسات "التونر" أو شامبوهات تثبيت اللون لإعادة الحيوية للصبغة بدلا من إعادة الصبغ الكامل.

تطبيق القليل من زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا على الأطراف يوميا يساعد على الحفاظ على ترطيبها.

تجنبي وضع الزيت على فروة الرأس بكثرة حتى لا يثقل الشعر.

يمكن عمل حمام زيت أسبوعيا لتعويض ما فقده الشعر من مغذيات.

قللي من استخدام منتجات تحتوي على الكحول أو السيليكون بكثرة لأنها تسبب جفاف إضافي.

لا تستخدمي علاجات فرد الشعر الكيميائية مثل الكيراتين أو البروتين بعد الصبغة مباشرة، لأنها قد تضعف الشعر أكثر.

