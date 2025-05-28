وصفة الحلبة والزبادى تخلصك من قشرة الشعر

قشرة الشعر من الاصابات المزعجة التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة صاحبات الشعر الدهني ما يسبب الإحراج لصاحبتها بسبب الحكة والقشور التى تنتشر على الشعر والملابس.

وقشرة الشعر تجبر صاحبتها بالاهتمام بالعلاج لتجنب التهابات فروة الرأس التى تزيد من تساقط الشعر، لذا تحرص الفتيات على التخلص منها.

وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الحلبة والزبادى للتخلص من قشرة الشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي

5 قطرات من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:

انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح، اطحني البذور جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي الزبادي إلى عجينة الحلبة وامزجيهما جيدا.

أضيفي زيت شجرة الشاي إلى الخليط وقلبي حتى يتجانس المزيج.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل، مع التركيز على فروة الرأس.

دلكي فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية وزيادة امتصاص المكونات.

اتركي الماسك على الشعر لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدا بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالى من الكبريتات.

الوصفة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وتساعد في تهدئة الحكة وتقليل الالتهاب، كما تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساهم في تنظيف فروة الرأس من الخلايا الميتة وترطيبها.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة خلال شهر.

تجنبى استخدام الماء الساخن جدا عند غسل الشعر، لأنه يزيد من جفاف فروة الرأس.

وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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