استخدمي ماء القرنفل على الشعر لتنظيف فروة الرأس والتخلص من الالتهابات

تنظيف فروة الرأس من الأمور التي تهتم بها الفتيات للتخلص من قشرة الشعر والالتهاب التي تصاحبها بسبب حكة الجلد بفروة الرأس.

وتحرص الفتيات على اتباع بعض الخطوات للتخلص من قشرة الشعر وذلك من خلال التنظيف والمستحضرات الخاصة بالقضاء على القشرة بجانب الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة.

ماء القرنفل لتنظيف فروة الرأس

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، ماء القرنفل للشعر لتنظيف فروة الرأس والتخلص من الالتهابات.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القرنفل الكامل (غير مطحون).

كوبان من الماء.

زجاجة بخاخ نظيفة.

طريقة التحضير:

ضعي الماء في قدر على النار حتى يغلي.

أضيفي حبوب القرنفل إلى الماء واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق.

أطفئي النار، واتركي المزيج يبرد تمامًا.

صفي الماء وضعيه في زجاجة بخاخ نظيفة.

رشي ماء القرنفل على فروة الرأس والشعر بعد غسله بالشامبو.

دلكي فروة الرأس بلطف لتحفيز الامتصاص.

اتركيه على الشعر دون غسيل، ويمكن استخدامه يوميًّا أو 3 مرات في الأسبوع.

يمكن خلط ماء القرنفل مع ماء الورد أو زيت الخروع لنتائج أفضل.

في حال وجود حساسية أو تهيج، يجب إيقاف الاستخدام فورًا.

لا ينصح باستخدامه يوميا للشعر الجاف جدًّا، مرتين أسبوعيا تكفي.

ماء القرنفل لتنظيف فروة الرأس

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر

يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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