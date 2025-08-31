الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وقال الأهلي في بيانه:" جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.

وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.

وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفا لريبيرو

وقال مصدر داخل الأهلي: إن عماد النحاس هو الأقرب في الوقت الحالي لتولي تدريب القلعة الحمراء خلفا لريبيرو.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

