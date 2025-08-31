الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن المدرب الأقرب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن الفريق بسبب تراجع النتائج، وذلك بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي تدريب الفريق. 

الأهلي يعلق المفاوضات مع علي ماهر

وأوضح المصدر أن علي ماهر رفض فكرة تولي المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، مؤكدا تمسكه بالحصول على الفرصة كاملة في تدريب القلعة الحمراء، ما أدى إلى تعليق المفاوضات مع المدرب في الوقت الحالي.

وكانت “فيتو” علمت أن علي ماهر جمعته  جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضى للاتفاق على اختياره لخلافة ريبيرو.

المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفا لريبيرو

وقال مصدر داخل الأهلي: إن عماد النحاس هو الأقرب في الوقت الحالي لتولي تدريب القلعة الحمراء خلفا لريبيرو. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

النادي الأهلي الأهلي خوسيه ريبيرو علي ماهر سيراميكا كليوباترا ريبيرو

