توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات المفاوضات مع علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أصبح علي بعد خطوات قليلة من الرحيل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وأوضح المصدر أن علي ماهر رفض فكرة تولي المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، مؤكدا تمسكه بالحصول على الفرصة كاملة في تدريب القلعة الحمراء، مما أدى إلى تعليق المفاوضات مع المدرب في الوقت الحالي.

وكانت “فيتو” قد علمت أن علي ماهر يتواجد في جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضى للاتفاق على اختياره لخلافة ريبيرو.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

