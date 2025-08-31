الأحد 31 أغسطس 2025
مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود بهدف في الدوري الممتاز

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

حقق فريق مودرن سبورت الفوز علي نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن خامس جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق مودرن سبورت اللاعب رشاد متولي في الدقيقة 21. 

وبتلك النتيجة يحتل فريق مودرن المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما ياتي حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط. 

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل 

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي

هجوم: محمود ممدوح، ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:  كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، جودوين شيكا، محمد هلال، ادم رجم، عبد الرحمن رشدان

تشكيل حرس الحدود أمام مودرن سبورت في الدوري 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي 

خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام ابو سليمة - محمد الدغيمي

خط الوسط: محمد بيومي - محمد أشرف روقا - أحمد الشيخ 

خط الهجوم: إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - محمود اوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان - محمد جابر - ايزي ايميكا - معتز محمد - عمر سافيولا - مهاب ياسر - يوسف عاطف - أحمد نايل - محمد حمدي زكي 

