كشف حساب خوسيه ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميا

أنهى النادي الأهلي رسميا، علاقته التعاقدية مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة قصيرة قضاها على رأس القيادة الفنية.

الأهلي يعلن رحيل ريبيرو

وقال الأهلي في بيانه: "جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.

وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.

وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

وخاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 13 مواجهة بواقع 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية، ومباراة ودية قبل منافسات مونديال الأندية أمام باتشوكا، و وديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، و3 مباريات ودية داخل مصر، و4 مواجهات رسمية في الدوري الممتاز.

ولعب خوسيه ريبيرو مع الأهلي 13 مواجهة بين الرسمي والودي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في ثلاثة.

نتائج الأهلي مع ريبيرو

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1 الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 2-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي 2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

الأهلي 4ـ1 فاركو (الدوري الممتاز)

الأهلي 0ـ0 غزل المحلة (الدوري الممتاز)

الأهلي 0-2 بيراميدز ( الدوري الممتاز)

