رياضة

وست هام يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

حقق فريق وست هام يونايتد فوزا كبيرا على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية وست هام كل من جارود بوين، ولوكاس باكيتا من ركلة جزاء، قبل أن يختتم كالوم ويلسون الأهداف في الدقائق 84 و88 و90+1 على الترتيب.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام وست هام

حراسة المرمى: سيلس

خط الدفاع: أينا - ميلنكوفيتش - موريلو - ويليامز

خط الوسط: سنجرة - جيبس وايت - أندرسن

خط الهجوم: ندوي - وود - أودوي.

تشكيل وست هام أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: هيرمانسن

خط الدفاع: بيترز - مافروبانوس - كيلمان - ضيوف

خط الوسط: وارد براوس - فيرنانديز - سوتشيك

خط الهجوم: بوين - فولكروج - باكيتا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

وبهذا الفوز رفع وست هام رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج، فيما يبقيرصيد نوتنجهام فورست عند 4 نقاط في المركز التاسع.

