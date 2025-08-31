الأحد 31 أغسطس 2025
زيزو يعتذر لجماهير الأهلي: ما قدمناه لا يليق بتاريخ ناديكم المشرف

زيزو
زيزو

اعتذر أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز، وتراجع المستوي في الفترة الأخيرة.

وقال زيزو في رسالة نشرها عبر حسابه علي إنستجرام:" جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصا أنها فرصة لن تأتي كثيرا ولن تتكرر مرة أخري إن شاء الله، لذلك فإن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير. لقد قصّرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء.

وواصل:" أعترف أن ما قُدِّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرّف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا. لكنّ الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

