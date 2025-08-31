الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحيى ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أحيا الحساب الرسمي للنادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرى رحيل ظهير أيسر الفريق محمد عبد الوهاب الـ 19، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006.

ونشر حساب الأهلي صورة للراحل محمد عبد الوهاب وعلق" محمد عبد الوهاب.. ستبقى دائمًا في قلوبنا ". 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي محمد عبد الوهاب حساب الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز

