التحفظ على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 راكبا بدائري الشروق

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على سائق ميكروباص تسبب في إصابته 11 شخصًا بالطريق الدائري بالشروق أثناء قيادته للسيارة قادما من الشروق اتجاه الطريق الدائري.

كما تم التحفظ علي السيارة ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج بينما قامت الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ويواصل رجال البحث الحنائي جمع التحريات والمعلومات لمعرفة أسباب الحادث وأشارت التحريات الأولية أن السبب في الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق وبسبب السرعة الزائدة نتج عنه انقلاب السيارة والتسيب في إصابة الركاب البالغ عددهم 11 راكبًا.

وكان قد تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الجيش.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الشروق اتجاه الطريق الدائري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

