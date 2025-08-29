ضبط 5 من قائدي السيارات لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالطرق الزراعية

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الادارة العامة للمرور بالطرق الزراعية والمحاور خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 من قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة وتحرير 1136 مخالفة تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تم ضبط 33 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 86 مخالفة موقف عشوائي، 156 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.



