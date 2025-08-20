موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

أقام مرتضى منصور المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 84373 لسنة 79 ق- ضد كل من وزير الإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بسبب أرض نادي الزمالك بأكتوبر.

وطلب مرتضى منصور في الدعوى بوقف القرار رقم 1173 لسنه 25 الذي تضمن إلغاء المساحة المخصصة لنادي الزمالك لبناء فرع جديد للنادي واستاد عالمي لتحقيق حلم الآلاف من أعضاء النادي والملايين من جماهيره بعد أن تم سحب مساحة 129 فدان خصصتها الدولة المصرية لنادي الزمالك بسبب تقاعس أعضاء اللجنة التي شكلها النادي فقاموا بتغيير النشاط الذي من أجله تم التخصيص.

وطلب مرتضى منصور بإلغاء القرار سالف البيان وإعادة الأرض بكامل مساحتها إلى أعضاء نادي الزمالك وجماهيره.

وحدد رئيس محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة لنظر الدعوى يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي.

