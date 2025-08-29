مصابون وشلل مروري في تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (فيديو وصور)

وقع منذ قليل حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي بطريق كورنيش المعادي أسفر عن وقوع إصابات وتهشم السيارتين، وجارٍ انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتسبب الحادث في إعاقة الحركة المرورية حيث يشهد الكورنيش إعاقة مرورية بسبب الحادث.

تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (1)

ووثق “فيتو” الحادث بمقطع فيديو وصور أظهرت تهشم السيارتين وحجم الإصابة بين راكبي إحدى السيارتين الملاكي التي قذفت بهم شدة الاصطدام خارج السيارة.

تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (2) تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (3)

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من بوقوع حادث تصادم ومصابين بكورنيش المعادي وجار انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لرفع حطام السيارتين وسحبهما ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

