بعضهم أيتام وآخرون بندفع أموال لأسرهم، اعترافات مثيرة لعصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد

عصابة استغلال الأطفال
عصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد، فيتو

سقطت شبكة إجرامية تستغل براءة الصغار في التسول لمصالحهم الشخصية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد التابعة لمديرية أمن الجيزة وذلك من خلال توجيه أجهزة الأمن ضربة قوية ضد عصابة الاتجار بالبشر.

وتمكنت من ضبطهم، واعترفوا أنهم كانوا يصطحبون الأطفال الصغار من أرصفة الشوارع، ويقومون بتعليهم أعمال التسول مقابل إيؤايهم في مكان مهجور وإطعامهم، والبعض الآخر تتعاطى أسرهم أجرًا على ذلك.

 وأضافوا في اعترافهم أن بعض الأطفال كانوا يقومون بالتسبب في عاهة لهم حتى يكسبون تعاطف المواطنين في التسول.

وأوضحوا أيضا أيضا في اعترافاتهم أمام جهات التحقيق أن المتهمات من السيدات كانوا يقومون باصطحاب الأطفال باعتبار أنهم ابنائهم وخاصة من صغار السن لاستعطاف المواطنين في كسب المال الحرام دون وجه حق.

 كما أشاروا إلى أن بعض الأطفال لا يعرفون هويتهم، وأنهم قاموا بجمعهم من الشوارع والبعض أيتام يعرفون أهاليهم والبعض الآخر أطفال يعرفون أسرهم من الفقراء حيث قاموا بأخذهم من آبائهم مقابل إعطاء أسرهم مبالغ مالية كأجر لهم  في سبيل “التسول”.

 

وقررت الجهات المختصة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

وألقت الأجهزة الأمنية  القبض على 18 متهمًا بينهم 12 سيدة و6 رجال 8 منهم أصحاب سوابق – لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي داخل نطاق الشيخ زايد أول وثانِ بمحافظة الجيزة.

وأسفرت جهود مباحث رعاية الأحداث عن إنقاذ 21 طفلًا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم خلال قيامهم ببيع سلع أو استجداء المارة، وبمواجهة المتهمين، أقروا باستخدام الأطفال بغرض التسول والتربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهدات برعايتهم، فيما تم إيداع الأطفال مجهولي الهوية بدور الرعاية المختصة لحمايتهم من العودة لدوامة الاستغلال.
 

