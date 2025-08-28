الجمعة 29 أغسطس 2025
حبس موظفين بتهمة اختلاس أموال شركة في السلام

المتهمين، فيتو
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه، خاصة بشركة في منطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مالك إحدى الشركات، بتضرره من شخصين عاملين بذات الشركة، لسرقة مبلغ 5 ملايين جنيه، خاص بالشركة ملكه، وذلك خلال توجههما لتوريد المبلغ لأحد البنوك بسيارة نقل تابعة لذات الشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، تم تتبعهما، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

