التحفظ على سائق سيارة نقل دقيق انقلبت بطريق البدرشين (صور)

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الرئيسي بقرية أبو رجوان التابعة لمركز البدرشين، وكانت تحتوي على حمولة دقيق.

تسبب الحادث في إعاقة الحركة المرورية.

وتم التحفظ على السيارة بعد سحبها عبر أوناش المرور إلى مركز شرطة البدرشين.

وتواصل أجهزة الأمن جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة ملابسات وقوع الحادث.





وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل في أحد الشوارع بمركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمت إزالة حطام الحادث عن الطريق لإعادة الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

