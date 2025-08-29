السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

حبس سائق بتهمة الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على طالب، والشروع في قتله، وحيازة سلاح أبيض في محافظة الإسكندرية.

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على طالب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (طالب "مصاب بجرح قطعى بالرأس")، طرف ثانى (سائق سيارة أجرة" بدون تراخيص" )، مقيمان بالإسكندرية، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض لخلافات حول أولوية المرور.

 

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المُشار إليه.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

