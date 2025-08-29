بالأسماء، إصابة 19 شخصا بينهم 8 أطفال في انقلاب ميكروباص على صحراوي "الإسكندرية - القاهرة"

أصيب 19 شخصا بينهم 8 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق إسكندرية / القاهرة الصحراوي، داخل نطاق محافظة البحيرة بجروح وكدمات متفرقة.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى كوبري قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي لنقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ننشر أسماء المصابين بالحادث

وتنشر فيتو أسماء المصابين، وهم؛ عماد محمد عبد المقصود، 19 عاما، ومبروك بدري مبروك، 24 عاما، حسناء حسن محمد، 21 عاما، سامح محمد فهمي، 43 عاما،، محمود عبد العزيز محمد شاهين، 34 عاما،، أحمد رمضان عبد العزيز ألماظ، 21 عاما، أحمد تامر عبد المقصود خميس، 19 عاما، مها عبد الفتاح عيد أبو غالب، 34 عاما، عبير محمد خميس عبد الحي، 43 عاما،، ناصر عبد المقصود خميس، 38 عاما،، رحمة ناصر عبد المقصود، 14 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ننشر أسماء 8 أطفال ضحايا حادث

كما أصيب 8 أطفال بالحادث هم محمد رمضان عبد العزيز، 13 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، ياسمين محمد عبد المقصود، 14 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، محمد محمد عبد المقصود، 9 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة،، ناصر رضا عبد النبي، 12 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، حسن محمد عبد المقصود، 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، ملك بدري مبروك، 13 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، محمد ناصف عبد المقصود، 17 عاما، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، سلمي وحيد إبراهيم، 13 عاما، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين مقيمون محافظة المنوفية وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

