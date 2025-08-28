الجمعة 29 أغسطس 2025
حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بمقابر الشافعي 4 أيام

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس سائق توك توك، متهم بالتحرش بإحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول - بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على مركبة التوك توك الخاص به والتي ارتكب بها جريمته.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اتهام سائق توك توك، بالتحرش بإحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول- والتحصل منها على مبلغ مالي رغمًا عنها، خلال تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الجريدة الرسمية
