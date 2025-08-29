إصابة شخص في حريق بشقة سكنية بالإسماعيلية

أصيب شخص بحالة اختناق، جراء اندلاع النيران في شقة سكنية بالدور الثاني في عقار مكون من 3 طوابق وقع في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا بشارع الجمعية بمنطقة البركة بقرية أبو عطوة.

إخطار باندلاع حريق بشقة سكنية

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الثاني بعقار مكون من 3 طوابق، بشارع الجمعية بمنطقة البركة بقرية ابو عطوة، مما أسفر عن إصابة شخص باختناق.

انتقال الأجهزة الأمنية والدفاع المدني

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

