الخميس 28 أغسطس 2025
سعد شلبي: لجنة قانونية برئاسة الخطيب لمتابعة أزمة الدوري الممتاز

سعد شلبي
سعد شلبي

أعلن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تشكيل لجنة برئاسته، لوضع خارطة طريق لتنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وأكد شلبي، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي ينتظر اعتماد وزارة الشباب والرياضة للتعديلات الجديدة، على أن يتم فورا الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، قد تعقد بالفعل خلال العام الجاري.

وشدد المدير التنفيذي على أن الأهلي ملتزم بشكل كامل بالقوانين واللوائح المنظمة للرياضة المصرية، معرب عن رضا إدارة النادي بالقرارات الأخيرة للوزارة والتي جاءت استجابة لمطالب الأندية ومواكبة للتطورات التشريعية.

وفيما يخص أزمة لقب الدوري الممتاز للموسم الماضي، أوضح شلبي أن لجنة قانونية برئاسة الكابتن محمود الخطيب تتابع الملف عن قرب، بعد رفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مؤكد أن الأهلي يسلك الطرق القانونية دفاعا عن حقوقه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

وعلى جانب آخر، يستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لمواجهة نظيره فريق بيراميدز ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز في قمة البطولة المحلية.

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

