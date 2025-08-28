غموض موقف بن رمضان من المشاركة مع الأهلي أمام بيراميدز بعد غيابه عن المران

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان غاب عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، استعدادا أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع المصدر أن اللاعب اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية قبل انطلاق المران، ليكتفي بالجري حول الملعب وخوض تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأضاف أن الجهاز الفني قرر أن يخضع بن رمضان لاختبار طبي خلال مران الجمعة، لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة بيراميدز.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38.25 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 ملايين يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لنادي بيراميدز 22.50 مليون يورو، حيث يعد أغلى لاعب للفريق السماوي هو البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.80 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي بنفس القيمة 1.50 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

