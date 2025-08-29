السبت 30 أغسطس 2025
بـ 10 لاعبين، سيراميكا كليوباترا يخطف فوزا مهما أمام المقاولون بالدوري

المقاولون العرب وسيراميكا
المقاولون العرب وسيراميكا

خسر فريق المقاولون العرب من منافسه سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وافتتح فريق سيراميكا كليوباترا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق عمرو السولية بعدما سجل الهدف الأول. 

كما شهد الشوط الأول تلقى عمر قلاوة لاعب سيراميكا البطاقة الحمراء في الدقيقة 18.

وحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء في الدقيقة 79 أهدرها محمود أبو جودة. 

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:  

محمود أبو السعود، محمد حامد، عمر الوحش، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، إسلام عبد اللاه، محمد عنتر، جوزيف أوشايا، أحمد كهربا، محمود جودة، تشارلز باسي.  

وجاء تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى -  صديق إيجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا. 

ترتيب المقاولون وسيراميكا

وبتلك النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب الترتيب الـ21 والأخير برصيد نقطتين، أما سيراميكا فتقدم إلى المركز السادس برصيد 7 نقاط. 

