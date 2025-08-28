مواجهات ساخنة بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.. قمة الأهلي وبيراميدز الأبرز.. المصري وبتروجيت يزاحمان الزمالك على القمة.. 5 أندية تسعى للفوز الأول.. وننشر مواعيد المباريات

تنطلق غدا الجمعة، مباريات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، حيث تشهد مواجهات ساخنة، أبرزها اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز.

مباريات الجولة الخامسة بالدوري المصري





تفتتح مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة لقاءات الأسبوع، ويلعب الاتحاد السكندري ضد إنبي كما يواجه البنك الأهلي منافسه طلائع الجيش.

ويستقبل الجونة منافسه زد بعد غدٍ السبت ويلعب الأهلي ضد بيراميدز باستاد السلام، كما يلتقي الإسماعيلي ضيفه غزل المحلة.

وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي المصري منافسه كهرباء الإسماعيلية، كما يلعب مودرن سبورت أمام حرس الحدود، بينما يستقبل سموحة منافسه بتروجيت، ويخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام وادي دجلة.

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجيت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

قمة الأهلي وبيراميدز

وتشهد الجولة الخامسة صداما قويا ومثيرا بين الأهلي وبيراميدز على ملعب السلام ليتجدد صراع الفريقين الذي شهده الموسم الماضي على لقب الدوري المصري.

الأهلي وبيراميدز ظهرا بشكل غير مرضي وغير متوقع في الدوري هذا الموسم، وفي رصيد كل منهما 5 نقاط فقط، الأهلي حامل اللقب في 3 جولات فاز على فاركو بنتيجة 4-1، بينما تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وأيضًا تعادل مع غزل المحلة دون أهداف.

وحصد بيراميدز 5 نقاط من 4 جولات بعد أن فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 وتعادل مع وادي دجلة دون أهداف ومع المصري بنتيجة 2-2، كما خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2.

يسعى الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الفوز على بيراميدز ومصالحة جماهيره والقفز للمربع الذهبي في خطوة لاستعادة توزانه مرة أخرى.

ونفس الحال للفريق السماوي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والساعي إلى الفوز لتصحيح مساره.

الزمالك هدفه تعزيز الصدارة

ويسعى فريق الزمالك إلى تعزيز صدارة الدوري المصري خلال مواجهة وادي دجلة في لقاء لن يكون سهلًا في ظل تقديم الفريق الدجلاوي أداءً مميزًا واقتناصه 4 نقاط في بداية مشواره.

الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا حصد 10 نقاط من خلال 3 انتصارات أمام سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو وتعادل مع المقاولون العرب.

ويعتمد الزمالك على قدرات المثلث الهجومي بقيادة خوان ألفينا وشيكو بانزا وعدي الدباغ بجانب قدرات محمد شحاتة وناصر ماهر وعبد الله السعيد في ظل غياب نبيل دونجا للإيقاف.

ويأمل وادي دجلة بقيادة مدربه محمد الشيخ مواصلة صحوته وتقديم عرض ونتيجة جيدة أمام الزمالك.

المصري وبتروجت ومودرن يزاحمان الزمالك علي الصدارة

ويسعي الثلاثي المصري وبتروجت ومودرن سبورت الي تحقيق الفوز بالجولة الخامسة لمزاحمة الزمالك علي صدارة الدوري المصري

يخوض الثلاثي مبارياتهم يوم الاحد القادم المصري ضد كهرباء الإسماعيلية ومودرن سبورت ضد حرس الحدود وسموحة ضد بتروجيت لكن مهمتهم لن تكون سهلة لتحقيق الفوز خاصة مواجهة سموحة وبتروجيت.

الفوز الأول

ويسعى الخماسي غزل المحلة والبنك الأهلي وفاركو والمقاولون وكهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق الفوز الأول بالدوري حيث لم يحققوا أي فوز حتى الآن.

حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد يوم الجمعة 3 مباريات، حيث يحتضن ملعب عثمان أحمد عثمان مواجهة المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا في السادسة، أما في التاسعة فيواجه البنك الأهلي ضيفه طلائع الجيش على ملعب السلام وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي على ملعب الإسكندرية.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه (مساعدين)، محمود رشدي (حكمًا رابعًا)، محمد عبد العزيز وخالد حسين (تقنية الفيديو).



- البنك الأهلي × طلائع الجيش: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عمر فتحي وخالد السيد (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، علاء صبري وأحمد زيدان (تقنية الفيديو).

- الاتحاد السكندري × إنبي: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، عماد العقاد وأحمد عادل (مساعدين)، إبراهيم محجوب (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وشريف عبد الله (تقنية الفيديو).

ترتيب الدوري المصري 2025

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري 8 نقاط

3- بتروجيت 8 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- سموحة 6 نقاط

6- الأهلي 5 نقاط

7- زد 5 نقاط

8- الحدود 5 نقاط

9- الجونة 5 نقاط

10- بيراميدز 5 نقاط

11- إنبي 5 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- وادي دجلة 4 نقاط

15- الإسماعيلي 4 نقاط

16- الاتحاد 4 نقاط

17- الجيش 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الرابعة كالتالي

ترتيب هدافي الدوري المصري 2025



1 - عبد الرحيم دغموم، المصري 3 أهداف (4 مباريات)

2- عمر الساعي، المصري، هدفان (4 مباريات)

2- صامويل أمادي، سموحة، هدفان (4 مباريات)

2- منذر طمين، المصري، هدفان (4 مباريات)

2- بدر موسى، بتروجت، هدفان (4 مباريات)

2-أحمد عاطف، زد، هدفان (4 مباريات)

2- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان (3 مباريات)

2- شيكو بانزا الزمالك، هدفان (4 مباريات)

مشاركة 21 فريقًا بالدور المصري

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلي البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

