أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع 60 جنيها بسعر جرام الذهب بالصاغة.. زيادة في أسعار الدقيق والسكر والشاي وانخفاض الجبن الأبيض.. العقارات تتصدر قطاعات البورصة بـ 731 مليون جنيه

بعد خفض الفائدة، ارتفاع 60 جنيها بسعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، بسوق الصاغة، بنحو 60 جنيها وذلك فور إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة أمس الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4690 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37520 جنيها.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، استقر سعر الدولار أمام الجنيه بحركة تعاملات اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 بعد قرار المركزي أمس بخفض الفائدة.

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث سجل

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.52 جنيه للشراء.

-48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.55 جنيه للشراء.

-48.65 جنيه للبيع.

بتكلفة 311 مليون جنيه، الانتهاء من تنفيذ كوبري "دسونس أم دينار" بالبحيرة

انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ مشروع كوبري "دسونس أم دينار" بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 311 مليون جنيه.

مستويات الأمان والسلامة

ويمتد الكوبري بطول 680 مترًا (305 أمتار لجسم الكوبري + 375 مترًا منازل ومطالع)، كما يشمل تغطية ترعة دنشال عبر إنشاء هيكل نفقي لعبور المياه، بما يتيح توسعة الطريق وتحقيق سيولة مرورية أكبر. ويسهم المشروع في رفع كفاءة الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية)، وتحسين انسياب الحركة المرورية عند مدخل قرية "دسونس أم دينار"، فضلًا عن تعزيز مستويات الأمان والسلامة وتقليل الاختناقات والتقاطعات على هذا الطريق الحيوي.

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تباينًا اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 27 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

وارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31 جنيها، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 5 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 227 جنيها إلى 260 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.



باستثناء الفلمنك والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بجميع الأنواع، كما انخفض سعر الجبنة الرومي والجودا، بينما ارتفعت أسعار الجبنة الشيدر والفلمنك في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 13 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 120 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 73 جنيهًا إلى 160 جنيها.

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 25 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 443 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 400 إلى 490 جنيها في الأسواق.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 46.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 529 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 265 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 300 جنيه.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 10 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 132 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيها إلى 160 جنيهًا.

استقرار سعر كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 131 جنيها و133 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 134 إلى 137 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 77.4 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 75 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

بعثة الشركات الكيميائية إلى غانا تعقد 160 لقاءً ثنائيًا

واصلت الشركات المصرية لقاءاتها علي هامش البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى جمهورية غانا، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وكذلك وزارة التجارة والصناعة في غانا وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش، والذي لعب دورًا محوريًا في الإعداد والتحضير للبعثة منذ عدة أشهر.

من جانبها كشفت الوزير مفوض تجارى نسرين وحيش رئيس المكتب التجارى في غانا ان التحضيرات للبعثة تضمنت سلسلة من الاجتماعات الفردية مع الشركات المصرية ومعاينات ميدانية للأسواق الغانية قبل وصول الوفد بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالمجلس وذلك لضمان جاهزية اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التي شملت عددًا من أكبر أسواق الجملة ومنافذ التوزيع في أكرا.

وقالت إن هذه الجهود ساهمت في تهيئة مناخ مواتٍ للتبادل التجاري وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

١٦٠ لقاء ثنائيا بمقار العملاء المحتملين لها

وقد اجرت الشركات المصرية حتى الآن ما يزيد عن ١٦٠ لقاء ثنائي بمقار العملاء المحتملين لها تنوعت ما بين شركات ومراكز تجارية وكبار المستوردين والموزعين فضلا عن الشركات الأعضاء من اتحاد الصناعات في جمهورية غانا وكذا غرفة تجارة غانا فرع اكرا، ومجلس الكاكاو الغاني وغيرها.

وتعرفت الشركات المشاركة بالبعثة علي اهم المشاريع القائمة بالدولة واليات التواصل مع الجهات المنفذة لهذه المشاريع والتي ابدت اعجابها ورغبتها في التعامل مع المنتجات المصرية لتنفيذ هذه المشاريع.

اتحاد مستثمري المشروعات: خفض الفائدة استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين

وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بأنه خطوة جريئة واستجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار وخفض تكلفة التمويل.

وشدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية سرعة استجابة الجهاز المصرفي لهذا التوجه، موضحًا أن المطلوب الآن هو أن تنعكس قرارات المركزي على أرض الواقع عبر تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمستثمرين، لأن قوة الاقتصاد لا تقاس بالقرارات فقط، بل بقدرة البنوك على إيصال أثرها المباشر إلى مجتمع الأعمال.

علاء السقطي: نحذر من استغلال خفض الفائدة في التوسع بالتمويل الاستهلاكي ونطالب بتوجيه السيولة للاستثمار والإنتاج

وأوضح الاتحاد أن تأثير القرار سيكون مباشرًا على قطاع الاستثمار والصناعة، حيث يخفف من الأعباء التمويلية التي كبّلت المصانع والمشروعات لسنوات طويلة، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.

وأكد السقطي أن خفض الفائدة يمثل تحولًا في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، ويمنح الصناع فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة، وأن القرار الحالي يفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة ويوفر متنفسًا لآلاف المستثمرين الذين عانوا من ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية.

تفاصيل خدمة "ثروة" للعملاء في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل بطاقات “ثروة”.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن هناك عددا من المزايا في هذه البطاقات وهي كالآتي:

يقتصر إصدار البطاقات على الأفراد الطبيعيين ومدون عليها اسم العميل.

تصدر البطاقة للاستخدام المحلى لمعاملات السحب النقدي والمشتريات لدى كافة التجار والجهات الحكومية.

تستخدم البطاقة على شبكة الإنترنت ويتم تأمين المعاملات بخدمة “الشفرة الآمنة” Secure Code

يتم استخدام الرقم السري PIN (Personal Identification Number) في عمليات الشراء والسحب النقدي.

تصدر البطاقة اللاتلامسية Contactless ويمكن إجراء المعاملات اللاتلامسية حتى 600 جم بدون إدخال رقم سرى.

عدد البطاقات المسموح للعميل بطاقة واحدة فقط.

يمكن إصدار بطاقات إضافية بحد اقصى 3 بطاقات للأقارب من الدرجة الأولى.

صلاحية البطاقة 5 سنوات وتجدد تلقائيا عند انتهاء مدة صلاحيته.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى للرصيد في بطاقة ميزة.

وقال بنك القاهرة: إن الحد الأقصى لرصيد البطاقة هو 200 ألف جنيه.

وتصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

حد الشراء اليومي: 50 ألف جم

حد السحب النقدي اليومي: 10 آلاف جم

حد الشراء / السحب النقدي الشهري: 200 ألف جم

حد الإيداع اليومي: 100 الف جم

هل توجد شروط لتحديث البيانات بتوكيل في البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن مدى وجود شروط لتحديث البيانات من خلال توكيل.

وقال مسؤولو البنك الأهلي إنه بالفعل يوجد عدد من الشروط اللازمه لتسهيل عملية تحديث البيانات للعملاء من خلال توكيل وهي كالتالي:

يقر العميل بدرايته الكاملة بمخاطر تحديث البيانات والمعلومات والمستندات، وخاصةً بياني رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، والتي يتم إرسال الأرقام السرية (OTP) عليها لإجراء التحقيقات اللازمة.

لا يتم تحديث البيانات بموجب توكيل حال تصنيف العميل ضمن العملاء ذوي الحسابات الراكدة، أي أن كافة حساباته راكدة لدى البنك.

لن يتم تنفيذ تحديث البيانات من جانب البنك حال ما إذا ثبت للبنك عدم صحة أي بيانات و/أو معلومات و/أو مستندات مقدمة إلى البنك، كما يحق للبنك اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات في هذا الشأن.

لن يتم تنفيذ تحديث البيانات من جانب البنك حال عدم تقديم أصول المستندات الخاصة بالعميل بغرض تحديث بياناته، ويقتصر ذلك على وجود تغيرات في المستندات الخاصة بالعميل القائمة لدى البنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي واتساب.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي أنها خدمة يمكن من خلالها للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري المختلفة.

تشمل قائمة الخدمات على الأهلي واتساب ما يلي:

-أقرب فرع/ ماكينة صراف آلي ATM

- الخدمات الإلكترونية

- البطاقات الائتمانية

- القروض

- الحسابات والأوعية الادخارية

- أسعار العملات

- خدمات التجار

- الأهلي بوينتس والعروض

- الخدمات الذاتية:

ويمكن للعملاء التعرف أكثر عن الخدمة من خلال تفعيل الـQR Code من خلال الرابط التالي:

https://srv.nbe.com.eg/NBEWhatsApp_AR

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

العقارات تتصدر بـ 731 مليون جنيه، ترتيب أنشط 5 قطاعات في البورصة خلال أسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 731 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 600 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 541 مليون جنيه.

قطاع مواد البناء بقيمة تداول بلغت 504.9 مليون جنيه.

قطاع مقاولات وانشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 450 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي بقيمة 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

انخفاض الفول وارتفاع العدس، أسعار البقوليات اليوم الجمعة بالسوق المصري

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

انخفاض سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 50 قرشًا، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 51 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 2.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 68 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

ما مصير شهادات بنكي مصر والأهلي بعد خفض الفائدة؟

يبحث الملايين من عملاء البنوك عن تفاصيل ومصير شهادات بنكي الأهلي ومصر بعد قرار تخفيض الفائدة.

ويطرح بنكا مصر عددا من الشهادات الادخارية المتنوعة، غير أن سؤال العملاء يدور بشكل أكبر عن مصير شهادات القمة والبلاتينية.

بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 19.5% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 19.50%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

وكان إدارة البنكين قد أعلنت أنه سيتم عقد اجتماعات قريبة لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي مساء أمس تخفيض الفائدة.



