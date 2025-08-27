وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير شركة طنطا للكتان

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة طنطا للكتان والزيوت تعد من قلاع الصناعة المصرية والتي تمتلك جميع حلقات الصناعة إلا أن الشركة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير وإدخال بعض الأنشطة الجديدة وذلك من خلال الخطة التي أعدتها الوزارة لتطوير الشركة مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص.

وعقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان وشركات تصنيع الكتان التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعة

و حضر اللقاء المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام والتموين، وممثلي غرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

ولفت إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل تطوير منتجات الخشب الحبيبي وخشب الميلامين للوصول إلى المنتج النهائي، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية في تطوير منتج الكتان وزيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة لزيادة الزراعات التعاقدية.

مصنعو الكتان يطالبون بتوفير إجراءات دفاع مدني بمناطق الزراعة

وطالب مصنعو الكتان بتوفير إجراءات دفاع مدني بمناطق زراعة الكتان والتي تشمل 10 قرى من بينها قرية شبراملس بمحافظة الغربية التي تعد أشهر قرية في مصر لزراعة الكتان وتعطينه، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة تحسين المواصفات الخاصة بالكتان المصري ومطابقتها لمواصفات الكتان الأوروبي لسهولة النفاذ للأسواق الخارجية، وضرورة تقنين أوضاع زراعة وتعطين الكتان.

وأكدت رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية على التكنولوجيات المستخدمة في استخلاص زيوت الكتان وتقديم الدعم لشركات تصنيع زيوت الكتان للتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، فضلًا عن دعم الشركات للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، حيث تضم الغرفة في عضويتها 825 عضوًا في شعبة الزيوت يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم.

