الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

بالأرقام، تفاصيل زيادة أسعار الفائدة على الودائع في بنكي مصر والأهلي

أسعار الفائدة على
أسعار الفائدة على الودائع, فيتو

بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة قرر بنكا الأهلي ومصر رفع الفائدة على بعض الودائع تماشيا مع قرار المركزي بالاتجاه نحو رفع  أسعار العائد.

 

والبداية من البنك الأهلي الذي قرر رفع سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل حيث، أعلن البنك الاهلي أنه تم رفع سعر الفائدة 1% على الودائع (قصيرة الأجل) ذات العائد الذي يصرف في نهاية المدة بداية من أسبوع حتى سنة. وفقا لبيان منشور بموقع البنك.

 

وجاء قرار البنك الاهلي بعد آخر قرار للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع الفائدة 1%.

 

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وفيما يلي الفائدة على الودائع قصيرة الأجل التي تمتد من أسبوعين وحتى 12 شهرًا.

 

 ـ من أسبوع حتى 15 يومًا.. 6% سنويًا بدلا من 5%.

 

- من 15 يوما إلى أقل من 30 يوما: الفائدة 6% بدلا من 5%.

 

- من 30 يوما لأقل من 60 يومًا: 7.5% بدلا من 6.5%.

 

- من 60 يومًا لأقل من 90 يومًا: 7.5% بدلا من 6.5%.

 

- من 90 يوما بدلًا  من 180 يومًا: 8% بدلا من 7%.

 

-  من 180 يوما لأقل من 364 يوما: 8% بدلا من 7%.

 

أسعار الودائع في بنك مصر

 وفي سياق متصل رفع بنك مصر، العائد على أسعار الودائع بالعملات الأجنبية بالدولار بنحو 30 نقطة على الودائع الدولارية التي تصل لمدة عام وتبدأ بـ500 دولار وحتى أكثر من مليون دولار.

 

ووفق البيانات المنشورة على موقع بنك مصر، رفع البنك معدل العائد على أسعار الودائع بالعملات الأجنبية لعملة الدولار لمدة أسبوع ومدة شهر ومدة شهرين ومدة 3 أشهر ومدة 6 أشهر ومدة سنة.

 

-الودائع بالدولار الأمريكي من بنك مصر 

 

أولا الودائع الدولارية من 500 دولار حتى 25 ألف دولار:

 

الوديعة مدة أسبوع 0.60%

 

الوديعة مدة شهر 4.81%

 

الوديعة مدة شهرين 4.91%

 

الوديعة مدة 3 شهور 5.01%

 

الوديعة مدة 6 شهور 5.11%

 

الوديعة مدة سنة 5.21%

 

ثانيا الودائع الدولارية من 25 ألف دولار حتى 100 ألف دولار:

 

الوديعة مدة أسبوع 0.70%

 

الوديعة مدة شهر: 4.91%

 

الوديعة مدة شهرين 5.01%

 

الوديعة مدة 3 شهور 5.11%

 

الوديعة مدة 6 شهور 5.21%

 

الوديعة مدة سنة 5.31%

 

ثالثا الودائع الدولارية من 100 ألف دولار حتى 250 ألف دولار:

 

الوديعة مدة أسبوع 0.80%

 

الوديعة مدة شهر: 5.01%

 

الوديعة مدة شهرين 5.11%

 

الوديعة مدة 3 شهور 5.21%

 

الوديعة مدة 6 شهور 5.31%

 

الوديعة مدة سنة 5.41%

 

رابعا الودائع الدولارية من 250 ألف دولار حتى 500 ألف دولار:

 

الوديعة مدة أسبوع 0.90%

 

الوديعة مدة شهر: 5.11%

 

الوديعة مدة شهرين 5.21%

 

الوديعة مدة 3 شهور 5.31%

 

الوديعة مدة 6 شهور 5.41%

 

الوديعة مدة سنة 5.51%.

 

فترة الوديعة 

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن الفترات الزمنية التي يمكن ربط الوديعة في البنوك بها خاصة مع زيادة العائد على الكثير من الودائع في البنوك حاليا.

 

مدة الوديعة 

ويقوم البنك بفتح حسابات ودائع لأجل ثابت وبإخطار سابق لمدة تتراوح ما بين 7 أيام وحتى سبع سنوات فأكثر، حيث يمكن استرداد الوديعة كلها في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق وفقًا لمعدل الاسترداد الساري بالبنك.

 

وعند استحقاق الوديعة يتم قيد العائد بالحساب الجاري أو حساب التوفير أو تعليته على أصل الوديعة حسب رغبة العميل

 

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يتساءل العديد من عملاء البنوك عن: أيهما أفضل.. الوديعة أم شهادات الإدخار؟ والإجابة عن هذا السؤال مرهونة بعدد من المميزات والاختلافات بين الوديعة والشهادة الادخارية.

 

مميزات الوديعة 

مدة الوديعة تتراوح ما بين يوم واحد وتصل حتى سنة، وهناك ودائع تكون مدتها أكثر من سنة والتي تعرف بالودائع طويلة الأجل، وتصل حتى 10 سنوات.

 

وسعر الفائدة يختلف في الوديعة من خلال مدتها “طويلة أو قصيرة”، وكذلك المبلغ الذي يتم إيداعه، حيث أن كل مبلغ يتم إيداعه يتم احتساب فائدة خاصة به، وذلك مع وضع مدة الوديعة في الاعتبار فإذا زادت مدة الوديعة يجب احتساب زيادة سعر الفائدة.

 

والوديعة يمكن كسرها في أي وقت من أجل الحصول على المبلغ الذي تم إيداعه كاملًا.

 

وصرف العائد الخاص بالوديعة يتنوع بين يومي أو شهري، أو ربع سنوي أو كل ستة أشهر، أو سنة كاملة.

 

والوديعة عند استحقاقها يمكن للبنك أن يقوم بتجديد اضافتها أو تجديدها، لذلك تم أضافتها إلى العوائد المتسببة.

 

كما يمكن تحويل الوديعة إلى أي حسابات بنكية أخرى.

 

والوديعة تمكن صاحبها من الحصول على القروض، وأيضًا استخراج البطاقات الائتمانية والبطاقات الخاصة بالمشتريات من خلال ضمان الوديعة.

 

عائد الوديعة 

الوديعة لها الكثير من المزايا حيث إنها تمنح أصحابها عائد أكبر من العائد على حساب التوفير، ويختلف عائد الوديعة باختلاف المدة الخاصة بها، وكذلك باختلاف ما يعرف بدوريه الصرف، وكلما زاد المبلغ الذي يتم إيداعه كلما زادت دورية الصرف، فكلما زاد المبلغ الذي يتم إيداعه زاد العائد بشكل تلقائي، لذلك الكثير من المدخرين بالبنوك يفضلون الودائع ذات المدة الطويلة.

 

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