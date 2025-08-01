بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار الفول والعدس اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 25 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 85.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 70 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 53.1 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالأتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 4.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 73.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس بحبه بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 61 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 1.5 جنيه في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 71.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 98 جنيها للكيلو.

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