تفاصيل خدمة "ثروة" للعملاء في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل بطاقات “ثروة”.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن هناك عددا من المزايا في هذه البطاقات وهي كالآتي:

يقتصر إصدار البطاقات على الأفراد الطبيعيين ومدون عليها اسم العميل.

تصدر البطاقة للاستخدام المحلى لمعاملات السحب النقدي والمشتريات لدى كافة التجار والجهات الحكومية.

تستخدم البطاقة على شبكة الإنترنت ويتم تأمين المعاملات بخدمة “الشفرة الآمنة” Secure Code

يتم استخدام الرقم السري PIN (Personal Identification Number) في عمليات الشراء والسحب النقدي.

تصدر البطاقة اللاتلامسية Contactless ويمكن إجراء المعاملات اللاتلامسية حتى 600 جم بدون إدخال رقم سرى.

عدد البطاقات المسموح للعميل بطاقة واحدة فقط.

يمكن إصدار بطاقات إضافية بحد اقصى 3 بطاقات للأقارب من الدرجة الأولى.

صلاحية البطاقة 5 سنوات وتجدد تلقائيا عند انتهاء مدة صلاحيته.

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى للرصيد في بطاقة ميزة.

وقال بنك القاهرة: إن الحد الأقصى لرصيد البطاقة هو 200 ألف جنيه.

وتصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

حد الشراء اليومي: 50 ألف جم

حد السحب النقدي اليومي: 10 آلاف جم

حد الشراء / السحب النقدي الشهري: 200 ألف جم

حد الإيداع اليومي: 100 الف جم

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول حقيقة تحميل الموبايل البنكي على هواتف الآيفون فقط.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن تطبيق الموبايل البنكي يمكن تحميله سواء من خلال أندرويد أو آيفون .

يبحث العديد من العملاء عن مزايا الوديعة في بنك القاهرة وكذلك الشروط والتفاصيل الخاصة بها.

تفاصيل وديعة بنك القاهرة

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي:

الحد الأدنى للشراء 1,000,000 جم.

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي:

شروط الوديعة في بنك القاهرة

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع.

وحول المزايا " الخاصة بوديعة بنك القاهرة فهي تتلخص في التالي:

مزايا الوديعة من بنك القاهرة

يتم إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير بحسب رغبة العميل.

يمكن إبرام الودائع بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.

الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل بالمبلغ الأصلي للوديعة فقط مع إضافة العائد لحساب العميل.

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقًا للشروط والأحكام المطبقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.