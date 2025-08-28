الجمعة 29 أغسطس 2025
اقتصاد

البنك الأهلي يعقد اجتماعا لبحث مصير أسعار الفائدة الأحد المقبل

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى - فيتو

صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك تجتمع، يوم الأحد المقبل، 31 أغسطس 2025، لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.

وقرر البنك المركزي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% اليوم الخميس، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لتصل إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، اليــوم الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. 

 

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. 

وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024. 

