الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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اقتصاد

رسوم فتح حساب جارٍ في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن حد الرسوم لفتح حساب جارٍ في بنك القاهرة.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن رسوم فتح الحساب 120 جنيها.

وحول شروط فتح الحساب الجارى في بنك القاهرة فهي كالتالي  :

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 3000 جنيه مصري 

مصاريف خدمة الحساب 85 جنيها بيتم خصمها كل 3 أشهر


مصاريف كشف الحساب 120 جنيها بيتم خصمها كل 3 أشهر 


عمولة تجاوز حد أدني للرصيد 75 جم شهريًا في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 3000 خلال الشهر

 

المستندات المطلوبة 
 

الأشخاص الطبيعيين:
شهادة ميلاد الرقم القومي للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )
مستند إثبات شخصية (الابد في بداية التعامل ان يكون بالرقم القومي اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

بالإضافة الى ايصال مرافق حديث بالعنوان الحالي (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). م
و اذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربية يجب احضار شهادة ميلاد العميل
كشف بنك القاهرة عن عدد من الخدمات المجانية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس.

‎وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن هناك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل ما يلي:

‎1-فتح حسابات وفر بالجنية المصري أو بالدولار الأمريكي مجانا وبدون حد أدنى (بالرقم القومي فقط)

‎2-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

3-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدما للعملاء الحاليين والجدد بالجنيه المصري فقط لا غير.

‎4-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش للأفراد.

‎5-إصدار مجاني لخدمات الانترنت والموبايل البنكي.

 

يقدم بنك القاهرة العديد من الودائع للعملاء، حيث تشمل القائمة ودائع لأجل لمدة 3 أشهر ذات العائد الشهري بالجنيه.

المدة 
3 شهور

كود المنتج 16

العائد 
16.%

الحد الأدنى بالجنية المصري
10,000 جم 

 

 

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