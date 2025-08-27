أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 30 جنيها، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 25 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

3 جنيهات انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر السكر المعبأ بنحو 3 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 33.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 28 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة نحو جنيهين في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24.7 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 3 جنيهات في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 23.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

3.5 جنيه انخفاضًا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي نحو 3.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 224 جنيها إلى 263 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 150 إلى 300 جنيه.

