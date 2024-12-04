مستندات حساب الدولار للقصر من البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي مستندات فتح حساب الدولار للبالغين والقصر، وضمن شروط فتح حساب الدولار للقصر تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد) وتقديم إثبات مصدر دخل.

ويتم فتح الحساب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل مصر وتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب(بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك)

وكشف البنك الأهلي عن تفاصيل حساب الدولار والفيزا الدولارية لعملائه، وقال البنك إن العملاء يمكنهم بسهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى أو أقصى، علما أن الحد الأدنى لفتح حساب توفير بالدولار هو 100 دولار.

ويتساءل العديد من عملاء البنوك حول كيفية احتساب سعر صرف الدولار على إنستا باي عند فتح التحويلات من الخارج.

وفي سياق متصل أوضحت مصادر مصرفية عديدة أنه سيتم إيداع قيمة العملات سواء كانت دولار أو يورو أو اي عملة أخري في حساب العميل بالبنك بالجنيه المصري بشكل لحظي.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التحويل بالجنيه في حساب العملاء حسب قيمة وسعر العملة سواء دولار أو غيره علي شاشات البنك في وقت التحويل.

تصدر تطبيق انستا باي محركات البحث منذ أيام وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي خلال شهرين.

إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي

وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "انستا باي".

وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11 مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.

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