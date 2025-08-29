الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء تعدي ضابط على فتاة بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو ادعاء تعدي ضابط على فتاة بالغربية.

تداولت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بتعدي أحد الضباط على شقيقته وإحداث إصابتها أثناء فض مشاجرة بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تعود ليوم 17 الجاري، حيث تلقى مركز شرطة السنطة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عدد من أقارب ناشر الفيديو بسبب خلافات حول الميراث.

على الفور انتقل الضابط وقوة أمنية مرافقة، وتمت السيطرة على الموقف.

وأثناء اصطحاب أطراف المشاجرة ومن بينهم شقيقة القائم على النشر، اختل توازنها وسقطت على الأرض ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات بسيطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وقت الواقعة وعرضهم على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

كما تم تأكيد عدم وجود أي تجاوز من قبل القوة الأمنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل.

