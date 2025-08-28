الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط أكثر من 110 ألف
ضبط أكثر من 110 ألف مخالفة مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقوانين ولوائح المرور. حيث أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (110804) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص (2221) سائق وتبين إيجابية (131) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

298 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

 

وفي إطار الحملات المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (1058) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة. كما تم فحص (167) سائق وتبين إيجابية (11) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط (14) محكوم عليهم بإجمالي (19) حكم قضائي، بالإضافة إلى التحفظ على (4) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية

ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالقاهرة

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى الطريق الدائري الإقليمي السير بدون تراخيص السير عكس الاتجاه السرعة المقررة مخالفة مرورية متنوعة لتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة طريق الدائري الاقليمي شروط التراخيص

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة ملاكي بالشرقية

ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تحرش سائق "توك توك" بسيدة أجنبية بالقاهرة

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب مخدرات بقيمة 290 مليون جنيه في رأس سدر

ضبط سيدة تدير ناديًا صحيًّا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بدار السلام

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads