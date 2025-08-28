الداخلية: ضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهودها لفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقوانين ولوائح المرور. حيث أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (110804) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص (2221) سائق وتبين إيجابية (131) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

298 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

وفي إطار الحملات المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (1058) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة. كما تم فحص (167) سائق وتبين إيجابية (11) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط (14) محكوم عليهم بإجمالي (19) حكم قضائي، بالإضافة إلى التحفظ على (4) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.