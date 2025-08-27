اعترافات المتهمين بقتل مدمن في الوراق: تعدى على والدته فاستنجدت بنا لإنقاذها

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين تسببا في وفاة مدمن مخدرات أثناء محاولاتهما السيطرة عليه لاصطحابه إلى مصحة الإدمان استجابة لاستغاثة والدته.

واعترفا أنهما خلال محاولتهما الإمساك به قام بمقاومتهما، فتعديا عليه بالضرب الذي تسبب في وفاته وأنهما لم يقصدا قتله بل استجابوا لاستغاثة والدته بإنقاذها، منه واصطحابه لمصحة الإدمان.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضهم على النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق بدفن مدمن مخدرات توفي، خلال محاولة جيرانه نقله إلى مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بإبلاغ ربة منزل 60 سنة، بوفاة ابنها، عاطل، 35 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جثة هامدة، وذكرت في محضر بقسم شرطة الوراق أن ابنها من مدمني المخدرات، وتعدى عليها بالضرب لإعطائه مبلغ مالي، لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب، فقررت إحضار عامل، 30 سنة، وآخر 40 سنة، من جيرانها، لاصطحابه إلى إحدى المصحات لعلاج الإدمان، إلا أن المجنى عليه قاومهما، فحاولا السيطرة عليه، وتعديا عليه بالضرب، للسيطرة عليه إلا أنه فارق الحياة.

