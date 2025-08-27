الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل مدمن في الوراق: تعدى على والدته فاستنجدت بنا لإنقاذها

وفاة مدمن مخدرات
وفاة مدمن مخدرات بالوراق، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة  القبض على عاملين تسببا في وفاة مدمن مخدرات أثناء محاولاتهما السيطرة عليه لاصطحابه إلى مصحة الإدمان استجابة لاستغاثة والدته.

واعترفا أنهما خلال محاولتهما الإمساك به قام بمقاومتهما، فتعديا عليه بالضرب الذي تسبب في وفاته وأنهما لم يقصدا قتله بل استجابوا لاستغاثة والدته بإنقاذها، منه واصطحابه لمصحة الإدمان.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضهم على النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق بدفن مدمن مخدرات توفي، خلال محاولة جيرانه نقله إلى مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بإبلاغ ربة منزل 60 سنة، بوفاة ابنها، عاطل، 35 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جثة هامدة، وذكرت في محضر بقسم شرطة الوراق أن ابنها من مدمني المخدرات، وتعدى عليها بالضرب لإعطائه مبلغ مالي، لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب، فقررت إحضار عامل، 30 سنة، وآخر 40 سنة، من جيرانها، لاصطحابه إلى إحدى المصحات لعلاج الإدمان، إلا أن المجنى عليه قاومهما، فحاولا السيطرة عليه، وتعديا عليه بالضرب، للسيطرة عليه إلا أنه فارق الحياة.

جهود مكثفة لكشف هوية المتهمين بسرقة اللوحات المعدنية من السيارات وضبطهم

حبس البلوجر بسنت 4 أيام وعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

منها خط ساخن وتطبيقات، 7 وسائل للابلاغ عن ضحايا العنف الأسري

حبس وغرامة، العقوبة المقررة على الزوجة حال تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الصندوق الأسود، مروة يسري تعلن مصدر معلوماتها وتكشف سر خطير عن وفاة البلوجر يارا أشرف

6 سبتمبر المحاكمة، نص أقوال البلوجر خالد الرسام في التحقيقات

فريق بحث لكشف ملابسات واقعة اتهام خفاجي لشركة السبكي بالجيزة

مشاهد من حادث انقلاب سيارة وزير الكهرباء وطاقم حراسته على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي (فيديو جراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير الكهرباء وزوجته وطاقم حراسته في حادث سير (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدمن مخدرات مخدرات مديرية أمن الجيزة بمديرية امن الجيزة لمصحة الإدمان الوراق

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads