جهود مكثفة لكشف هوية المتهمين بسرقة اللوحات المعدنية من السيارات وضبطهم

سرقة اللوحات المعدنية
سرقة اللوحات المعدنية من السيارات وفريق بحث لضبطته،فيتو

تفحص الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص، خلال عملية سرقة لوحة معدنية خاصة بإحدى سيارات الملاكي.

من خلال جمع المعلومات والتحريات وتحديد هوية الجناة المتواجدين بالفيديو ومكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صحته وضبط الجناة.

 


وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على الجناة  وتقديمهم للمحاكمة. 

