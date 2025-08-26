مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق “أبوتيج – النخيلة” أمام مدخل قرية الحماضلة بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين وفاة حسن أحمد،حشمت شوقي، مرفت رشدي، كما أسفر الحادث عن إصابة كرولس سليم، حسام حسن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

