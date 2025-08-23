بطريقة درامية، دوناروما يودع جماهير باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

حرص لاعبو باريس سان جيرمان على ظهور زميلهم حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما، معهم خلال احتفالية الفريق بالخماسية التاريخية وذلك عقب مباراة الفريق الباريسي أمام أنجيه، التي أقيمت في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

ومنح اللاعبون، دوناروما فرصة توديع الجماهير بعد أن ضغط عليه النادي للرحيل.

وحضر دوناروما مراسم الاحتفال الذي أقامه باريس سان جيرمان مع جماهيره للاحتفاء بألقابه التاريخية الخمسة في موسم واحد، وعاش لحظات اختلطت فيها المشاعر بين الفخر بما حققه مع الفريق وبين النهاية الصدامية لعلاقته بالنادي.



وتقدم أشرف حكيمي وفابيان رويز وماركينيوس من زميلهم الإيطالي وتم دفعه لتحية الجماهير التي كانت تهتف باسمه وتتغنى به.

وبعض رفضه في البداية، استجاب جيانلويجي دورناروما لزملائه وتوجه إلى الجماهير ووقف داخل مناطق الجزاء لتحية المشجعين فيما بدا التردد على ملامحه.



وبعد لحظات من ذلك تحلق كل لاعبي سان جيرمان بدوناروما وعانقوه بطريقة مؤثرة فيما كانت الجماهير الباريسية تهتف باسم لاعبها الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بأربعة ألقاب من أصل خمسة دخلت خزائن النادي في الموسم الماضي.



وكان حارس المرمى عنصرًا حاسمًا في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان عنصرًا أساسيًّا بعد الفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

وطُلب باريس سان جيرمان منه البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف، حيث لم يكن للنادي الباريسي على استعداد للحفاظ على راتبه الحالي، كما أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2026.

كما تم استبعاد دوناروما من تشكيلة الفريق في مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام هوتسبير ومباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت أمام أنجيه مساء أمس الجمعة.

جدير بالذكر أن المدرب لويس إنريكي ومسؤولي باريس سان جيرمان كانوا على الجانب الآخر من الملعب خلال هذه اللحظة، ما أكد أن الأمر كان مجرد لفتة من اللاعبين فقط.

وعرضت نادي باريس سان جيرمان الكؤوس هي كأس الدوري الفرنسي، وكأس الأبطال، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وفاز باريس سان جيرمان على أنجيه، بهدف دون رد اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وسجل فابيان رويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

غياب دوناروما

استمر غياب حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما رغم مشاركته في التدريبات، وذلك وسط أنباء رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري.

كما يغيب خفيتشا كفاراتسخيليا عن باريس سان جيرمان بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

في المقابل عاد للقائمة لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز بعد انتهاء إيقافه.

قائمة باريس سان جيرمان

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم: حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، جونسالو راموس، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، باركولا، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، جواو نيفيز، ريناتو مارين.

يذكر أن باريس سان جيرمان استهل مشواره في الدوري بالفوز خارج ملعبه على نانت بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.