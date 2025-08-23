السبت 23 أغسطس 2025
في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

إستيفاو ويليان، فيتو
إستيفاو ويليان، فيتو

سجل الصاعد إستيفاو ويليان لاعب تشيلسي، اسمه في سجلات التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب يصنع هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 18 عامًا و120 يومًا فقط.

وصنع إستيفاو الهدف الثالث  لصالح تشيلسي أمام وست هام يونايتد في ثاني مباريات البريميرليج.

ويعد هذا اللقاء الظهور الأول للشاب البرازيلي في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي أداءً مميزًا جعله يلفت الأنظار منذ المباراة الأولى.

وجاءت إحصائيات إستيفاو ضد وست هام:

• تمريرة حاسمة واحدة

• تمريرة مفتاحية واحدة

• تسديدة واحدة

• 2 مراوغات ناجحة

• فاز بـ 5 كرات مشتركة

• 32 تمريرة دقيقة

وفاز فريق تشيلسي على نظيره وست هام بخمسة أهداف  مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

 

 

وتقدم فريق وست هام في الدقيقة 6 عن طريق لوكاس باكيتا بعدما سجل الهدف الأول لفريقه، ثم تعادل جواو بيدرو في الدقيقة 15 لصالح تشيلسي، وأضاف بيدرو نيتو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 23.

وكان وست هام سجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 عن طريق نيكولاس فولكروج قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو. 

وفي الدقيقة 34 أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث لتشيلسي.  

ومع بداية الشوط الثاني أحرز مويسيس كايسيدو الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة  54.

وعزز تريفوه تشالوباه فوز تشيلسي بالهدف الخامس في الدقيقة 58.

 

تشكيل تشيلسي ضد وست هام

تشكيل وست هام ضد تشيلسي

 

ترتيب تشيلسي ووست هام  في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 برصيد نقطة وحيدة.

في المقابل، يحتل وست هام المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 بلا رصيد من النقاط.

